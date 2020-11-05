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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Маски для лица The Saem Маска тканевая с муцином улитки The Saem Pure Natural Mask Sheet Snail 20мл

Маска тканевая с муцином улитки The Saem Pure Natural Mask Sheet Snail 20мл

Артикул: 227526
Маска тканевая с муцином улитки The Saem Pure Natural Mask Sheet Snail 20мл
80 руб. 
110 руб. 
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Артикул: 227526
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараМаски и патчи для лица
Тип средствамаска-салфетка для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованиявосстанавливающий, увлажняющий, питающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Pure Natural Mask Sheet
Применениенанесите маску на очищенную кожу лица и оставьте на 20-30 минут. Затем снимите маску, легкими похлопывающими движениями помассируйте лицо до полного впитывания маски
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл20 мл
Активные компонентыэкстракт улитки, аллантоин, витамин А, витамин С, витамин Е, витамин В6, витамин В12, коллаген, хитозан, эластин
Восстанавливающая, омолаживающая тканевая маска с экстрактом улитки Обладает великолепным регенирирующим действием, восстанавливает структуру кожи, уменьшает морщинки, увлажняет, питает. Маска с экстрактом улитки содержит полный набор аминокислот, аллантоин, витамины А, С, Е, В6, В12, коллаген, хитозан, эластин. После применения маски, кожа лица становится подтянутой, бархатной и сияющей здоровьем.


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Маска тканевая с муцином улитки The Saem Pure Natural Mask Sheet Snail 20мл - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 80 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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