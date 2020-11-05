Маска биоцеллюлозная с центеллой успокаивающая The Saem Micro Skin Fit Cica Mask 27гр

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|Бренд
|The Saem
|Тип товара
|Маски и патчи для лица
|Тип средства
|маска-салфетка для лица
|Тип кожи
|все типы, проблемная
|Эффект от использования
|увлажняющий, успокаиающий, восстанавливающий, омолаживающий
|Возрастной диапазон
|от 25
|Коллекция
|The Saem Micro Skin Fit Cica Mask
|Применение
|маску Micro Skin Fit Cica Mask от The Saem нанести на очищенное лицо. Спустя 10-15 минут аккуратно снять ее, остатки сыворотки вбить подушечками пальцев в кожу. Использовать 2-3 раза в неделю.
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|27 г
|Активные компоненты
|экстракт центеллы азиатской, экстракт алоэ вера, пантенол, аргинин, керамиды
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