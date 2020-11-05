Маска биоцеллюлозная с маслом кокоса регенерирующая The Saem Micro Skin Fit Oil Mask 27гр

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|The Saem
|Тип товара
|Маски и патчи для лица
|Тип средства
|маска-салфетка для лица
|Тип кожи
|все типы
|Эффект от использования
|омолаживающий, увлажняющий
|Возрастной диапазон
|от 25
|Коллекция
|The Saem Micro Skin Fit Oil Mask
|Применение
|нанесите маску на предварительно очищенную кожу. Снимите тканевую основу через 20 минут
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|27 г
|Активные компоненты
|масло кокоса, масло жожоба, экстракт камелии, масло оливы
Похожие товары
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв