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Главная Парфюмерия и косметика Уход за телом Кремы для тела The Saem Крем-масло для тела The Saem Touch On Body Sweet Lime Body Butter 200мл

Крем-масло для тела The Saem Touch On Body Sweet Lime Body Butter 200мл

Артикул: 227471
Крем-масло для тела The Saem Touch On Body Sweet Lime Body Butter 200мл
1 020 руб. 
1 360 руб. 

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Артикул: 227471
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараКремы и гели для тела
Тип средствакрем для тела
Полдля всех
Эффект от использованияувлажняющий, питающий, смягчающий
КоллекцияThe Saem Touch On Body Sweet Lime Body Butter
Применениенанести масло на сухую, чистую кожу тела после вечерних водных процедур массажными движениями
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл200 мл
Активные компонентыэкстракт лайма, экстракт апельсина, экстракт лимона, экстракт яблока, масло ши, масло манго
Средство для тела смягчает, увлажняет, контролирует водно-жировой баланс кожи, придает коже сияние. Сладкий аромат лайма создаст хорошее настроение. При регулярном применении масло повысит эластичность и упругость кожи, разгладит, устранит шелушения и смягчит огрубевшие участки. Не оставляет липкого эффекта.


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Крем-масло для тела The Saem Touch On Body Sweet Lime Body Butter 200мл - стоимость товара 1020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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