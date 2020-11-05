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Увлажняющий защитный крем уменьшает испарение влаги в коже, поддерживает оптимальный гидро-баланс даже в сухой среде и укрепляет естественное здоровье кожи. Образует несколько слоев гиалуроновой кислоты, для интенсивного увлажнения кож, улучшает рельеф кожи, предупреждает и замедляет старение кожи, разглаживает морщины, эффективно увлажняют и защищают кожу, предотвращает формирование рубцов.

Крем точечный с керамидами The Saem Power Spot Ceramide Cream 40мл - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.