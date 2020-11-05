Крем точечный с керамидами The Saem Power Spot Ceramide Cream 40мл

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|The Saem
|Тип товара
|Кремы и гели для лица
|Тип средства
|крем для лица
|Тип кожи
|все типы
|Эффект от использования
|увлажняющий, защитный
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|The Saem Power Spot Ceramide Cream
|Применение
|используйте крем на проблемных участках кожи, после очищения кожи тонером
|Страна бренда
|Южная Корея
|Активные компоненты
|масло макадамии, масло кокоса, масло камелии, гидролизованная гиалуроновая кислота, оливковое масло, масло бергамота, масло лаванды, масло иланг-иланг, масло чайного дерева, масло шалфея
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