Крем с лошадиным жиром The Saem Royal Natural Horse Oil Cream 80мл

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|The Saem
|Тип товара
|Кремы и гели для лица
|Тип средства
|крем для лица
|Тип кожи
|чувствительная, сухая, нормальная, зрелая
|Эффект от использования
|успокаивающий, поросуживающий, увлажняющий, питательный
|Возрастной диапазон
|от 30
|Коллекция
|The Saem Royal Natural Horse Oil Cream
|Применение
|нанести крем на очищенную и тонизированную кожу лица легкими похлопывающими движениями
|Страна бренда
|Южная Корея
|Активные компоненты
|керамиды, растительные экстракты, масла, лошадиный жир
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