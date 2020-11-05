8(383)207-84-47
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Кремы для лица The Saem Крем с лошадиным жиром The Saem Royal Natural Horse Oil Cream 80мл

Крем с лошадиным жиром The Saem Royal Natural Horse Oil Cream 80мл

Артикул: 227444
  • Крем с лошадиным жиром The Saem Royal Natural Horse Oil Cream 80мл - фото 1
  • Крем с лошадиным жиром The Saem Royal Natural Horse Oil Cream 80мл - фото 2
Крем с лошадиным жиром The Saem Royal Natural Horse Oil Cream 80мл - фото 1
Крем с лошадиным жиром The Saem Royal Natural Horse Oil Cream 80мл - фото 2
3 640 руб. 
4 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 227444
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
Поделиться:
Получить подарок
БрендThe Saem
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствакрем для лица
Тип кожичувствительная, сухая, нормальная, зрелая
Эффект от использованияуспокаивающий, поросуживающий, увлажняющий, питательный
Возрастной диапазонот 30
КоллекцияThe Saem Royal Natural Horse Oil Cream
Применениенанести крем на очищенную и тонизированную кожу лица легкими похлопывающими движениями
Страна бренда Южная Корея
Активные компонентыкерамиды, растительные экстракты, масла, лошадиный жир
Королевский уход за сухой и очень сухой кожей, а также за тусклой, вялой, шероховатой и огрубевшей кожей, которая нуждается в усиленном питании и увлажнении.


Смотрите также: Гели для лица, Кремы для лица, Лосьоны Эмульсии, Маски для лица, Наборы для ухода за лицом, Солнцезащитные средства, Спреи для лица, Средства для проблемной кожи, Средства для ухода за губами, Сыворотки для лица, Тоники Тонеры, Эссенции для лица, Цикапласт крем, Улиточные кремы Корея, Кремы с улиткой Корея, Кремы от пигментных пятен Корея, Кремы с лошадиным жиром Корея, Белорусские кремы для лица, Кремы ласточкино гнездо Корея, Корейские антивозрастные кремы, Кремы с ретинолом для лица, Гиалуроновая кислота для лица Корея.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Крем с лошадиным жиром The Saem Royal Natural Horse Oil Cream 80мл - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Новосибирске

8 (383) 207-84-47

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...