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Крем для лица увлажняющий The Saem Mervie Aquaura Cream 60мл

Артикул: 227422
  • Крем для лица увлажняющий The Saem Mervie Aquaura Cream 60мл - фото 1
  • Крем для лица увлажняющий The Saem Mervie Aquaura Cream 60мл - фото 2
  • Крем для лица увлажняющий The Saem Mervie Aquaura Cream 60мл - фото 3
Крем для лица увлажняющий The Saem Mervie Aquaura Cream 60мл - фото 1
Крем для лица увлажняющий The Saem Mervie Aquaura Cream 60мл - фото 2
Крем для лица увлажняющий The Saem Mervie Aquaura Cream 60мл - фото 3
2 460 руб. 
3 290 руб. 

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Артикул: 227422
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствакрем для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияувлажняющий, осветляющий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Mervie Aquaura Cream
Применениенаносить утром или вечером на очищенную кожу легкими круговыми движениями до полного впитывания
Страна бренда Южная Корея
Активные компонентыэкстракт дуналии колючей, ниацинамид, гиалуронат натрия, масло семян жожоба, сквален, экстракт ламинарии, фильтрат ферментированных дрожжей
Линия cодержит основу из инновационного ингредиента розового планктона для эффективного обеспечения жизнеспособности и увлажнения кожи, а также дуналии колючей, которая отлично поддерживает оптимальный гидро-баланс кожи. Насыщенный витаминный комплекс линии обладает синергетическим эффектом, который увлажняет и осветляет кожу, убирая серый тусклый тон кожи, придавая ему яркость и свежесть. Активные осветляющие ингредиенты – глутатион и ниацинамид обладают сильным осветляющим действием, повышают тонус кожи, вырабатывают кожный иммунитет к воздействию внешней агрессивной среды.


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Крем для лица увлажняющий The Saem Mervie Aquaura Cream 60мл - купить по цене 2460 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске. Доступен самовывоз и доставка.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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