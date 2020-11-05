Крем для лица с экстрактом телопеи The Saem Urban Eco Waratah Cream 60мл

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|Бренд
|The Saem
|Тип товара
|Кремы и гели для лица
|Тип средства
|крем для лица
|Тип кожи
|нормальная, сухая, зрелая, комбинированная, жирная, проблемная, чувствительная
|Эффект от использования
|балансирующий, противовоспалительный, восстанавливающий, выравнивающий, защитный, матирующий, осветляющий, очищающий, питательный, тонизирующий, антивозрастной, смягчающий, противовоспалительный, увлажняющий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|The Saem Urban Eco Waratah Cream
|Применение
|возьмите немного крема и нанесите на заранее очищенную кожу. Аккуратно распределите средство по всему лицу лёгкими массажными движениями. Крем можно использовать утром, за 10-15 минут до нанесения макияжа, или вечером — за 1 час до сна.
|Страна бренда
|Южная Корея
|Активные компоненты
|керамиды
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