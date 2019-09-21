8(383)207-84-47
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Кремы для лица The Saem Крем для лица интенсивный увлажняющий The Saem Mervie Hydra Intensive Cream 60мл

Крем для лица интенсивный увлажняющий The Saem Mervie Hydra Intensive Cream 60мл

(1)
Артикул: 227417
Крем для лица интенсивыный увлажняющий The Saem Mervie Hydra Intensive Cream 60мл
2 460 руб. 
3 290 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

2 200 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
+ 73 КэтКоинов
Артикул: 227417
В наличии
Рейтинг:

Читать отзывы
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендThe Saem
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствакрем для лица
Тип кожинормальная, сухая, зрелая, комбинированная, жирная, проблемная, чувствительная
Эффект от использованиябалансирующий, противовоспалительный, восстанавливающий, защитный, лифтинг, осветляющий, очищающий, питательный, антивозрастной, смягчающий, противовоспалительный, поросуживающий, увлажняющий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Mervie Hydra Intensive Cream
Применениевозьмите немного крема кончиками пальцев, нанесите на очищенной лицо и равномерно распределите. Втирайте в кожу массажными движениями до полного впитывания.
Страна бренда Южная Корея
Активные компонентыэкстракт морских водорослей, гидролизованный коллаген, ниацинамид, растительный комплекс, минералы солей мёртвого моря
The Saem Mervie Hydra Intensive Cream — это увлажняющий крем для лица с экстрактом морских водорослей. Он моментально устраняет сухость, разглаживает текстуру дермы, уменьшает выраженность морщин и замедляет возрастные изменения.


Смотрите также: Гели для лица, Кремы для лица, Лосьоны Эмульсии, Маски для лица, Наборы для ухода за лицом, Солнцезащитные средства, Спреи для лица, Средства для проблемной кожи, Средства для ухода за губами, Сыворотки для лица, Тоники Тонеры, Эссенции для лица, Цикапласт крем, Улиточные кремы Корея, Кремы с улиткой Корея, Кремы от пигментных пятен Корея, Кремы с лошадиным жиром Корея, Белорусские кремы для лица, Кремы ласточкино гнездо Корея, Корейские антивозрастные кремы, Кремы с ретинолом для лица, Гиалуроновая кислота для лица Корея.


Теги товара: Улиточные кремы Корея, Кремы с улиткой Корея, Кремы от пигментных пятен Корея, Кремы от пигментных пятен Корея, Кремы с лошадиным жиром Корея, Кремы ласточкино гнездо Корея, Корейские антивозрастные кремы, Корейские антивозрастные кремы, Гиалуроновая кислота для лица Корея, Кремы для лица Корея, Кремы от пигментных пятен на лице, Кремы для сужения пор на лице, Крем лифтинг для лица, Увлажняющие кремы для жирной кожи, Увлажняющие кремы для жирной кожи, Антивозрастные кремы для лица Швейцария.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
Оставить отзыв


21.09.2019
Достоинства:
Отличный крем. Наносить его комфортно. Очень нежный, распределяется легко, никакой маски. Текстура довольно плотная. Кожа просто сразу посветлевшая, гладкая кожа, но я уверена ,что у него пролонгированное действие и свою основную работу он выполняет в течение всего времени, которое он проведет на нашей коже. Его нужно совсем немного, тогда он отлично ложится. Использую на тонер. Аллергии нет. Хорошо совместим с декоративной косметикой.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Очень рекомендую!!!!!

Самовывоз невозможен
Крем для лица интенсивный увлажняющий The Saem Mervie Hydra Intensive Cream 60мл - купить по цене 2460 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Новосибирске

8 (383) 207-84-47

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...