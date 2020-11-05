Гель-масло для душа The Saem Le Aro Body Shower Oil 200мл

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|The Saem
|Тип товара
|Гели для ванны и душа
|Тип средства
|масло для душа
|Эффект от использования
|очищающий, увлажняющий
|Коллекция
|The Saem Le Aro Body Shower Oil
|Применение
|нанесите средство на влажную мочалку, вспеньте, промассируйте кожу, смойте пену теплой водой
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|200 мл
|Активные компоненты
|масло герани, масло иланг-иланг, масло бергамота
Телефон для звонков в Новосибирске
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв