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Гель-масло для душа The Saem Le Aro Body Shower Oil 200мл

Артикул: 227336
Гель-масло для душа The Saem Le Aro Body Shower Oil 200мл
1 470 руб. 
1 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 227336
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БрендThe Saem
Тип товараГели для ванны и душа
Тип средствамасло для душа
Эффект от использованияочищающий, увлажняющий
КоллекцияThe Saem Le Aro Body Shower Oil
Применениенанесите средство на влажную мочалку, вспеньте, промассируйте кожу, смойте пену теплой водой
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл200 мл
Активные компонентымасло герани, масло иланг-иланг, масло бергамота
Увлажняющее очищающее средство для тела мягко очищает поры кожи, благодаря формуле разложения масла в пене, которая образует пену при соприкосновении с водой. Глубоко очищает кожу и образует увлажняющий барьер, позволяя сохранить кожу влажной и мягкой после очищения и принятия ванны. Содержит натуральные растительные масла для увлажнения и масло герани для интенсивного увлажнения и смягчения огрубевшей кожи. Натуральный аромат эфирных масел дарит расслабление и способствует снятию стресса.


Теги товара: Масла для душа.


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