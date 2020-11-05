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База под макияж The Saem Edge Make Up Base 02 Larvender 30мл

Артикул: 227283
База под макияж The Saem Edge Make Up Base 02 Larvender 30мл
1 580 руб. 
2 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 227283
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БрендThe Saem
Тип товараМакияж для лица
Тип средствабаза под макияж
Тип коживсе типы
ТонThe Saem 02 Larvender
КоллекцияThe Saem Edge Make Up Base
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл30 мл
База под макияж создает тончайшее, легкое покрытие, выравнивает текстуру кожа, придает ей мягкость и шелковистость. Убирает тусклость и серость тона кожи, способствует более длительной фиксации макияжа.


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