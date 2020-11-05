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Главная Смартфоны и телефония Внешние аккумуляторы Mophie Внешний аккумулятор Mophie Charge Stream Powerstation Wireless XL 10000 МаЧ Black

Внешний аккумулятор Mophie Charge Stream Powerstation Wireless XL 10000 МаЧ Black

Артикул: 227047
  • Внешний аккумулятор Mophie Charge Stream Powerstation Wireless XL 10000 МаЧ Black - фото 1
  • Внешний аккумулятор Mophie Charge Stream Powerstation Wireless XL 10000 МаЧ Black - фото 2
  • Внешний аккумулятор Mophie Charge Stream Powerstation Wireless XL 10000 МаЧ Black - фото 3
Внешний аккумулятор Mophie Charge Stream Powerstation Wireless XL 10000 МаЧ Black - фото 1
Внешний аккумулятор Mophie Charge Stream Powerstation Wireless XL 10000 МаЧ Black - фото 2
Внешний аккумулятор Mophie Charge Stream Powerstation Wireless XL 10000 МаЧ Black - фото 3
4 750 руб. 
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+ 53 КэтКоинов
Артикул: 227047
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMophie
Тип товараВнешний аккумулятор
Емкость, mAh10000
Одновременная зарядка двух устройствда
Зарядка ноутбуковнет
Макс. выходной ток, А2
Переходник на Apple 30 pinнет
Переходник на Apple 8 pin (Lightning)нет
Переходник на micro USBнет
Индикатор зарядаесть
Цветчерный
Вес, г235
Размеры, мм69x128x20
Mophie Charge Stream Powerstation — мощный и функциональный внешний аккумулятор, с помощью которого можно заряжать сразу 2 устройства. Благодаря поддержке технологии беспроводной зарядки Qi можно заряжать флагманские смартфоны компании Apple и прочие устройства с поддержкой технологии Qi. А порт USB позволит зарядить любые другие гаджеты с помощью кабеля. Сам Mophie Charge Stream Powerstation заряжается через порт USB Type-C. Корпус выполнен из высококачественных материалов и имеет покрытие Soft-touch.


Теги товара: На 10000 mAh, Черные.


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Самовывоз невозможен
Внешний аккумулятор Mophie Charge Stream Powerstation Wireless XL 10000 МаЧ Black - по цене 4750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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