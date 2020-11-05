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Держатель Satechi Aluminum Vent Magnet Mount Gold

Артикул: 227017
  • Держатель Satechi Aluminum Vent Magnet Mount Gold - фото 1
  • Держатель Satechi Aluminum Vent Magnet Mount Gold - фото 2
  • Держатель Satechi Aluminum Vent Magnet Mount Gold - фото 3
  • Держатель Satechi Aluminum Vent Magnet Mount Gold - фото 4
  • Держатель Satechi Aluminum Vent Magnet Mount Gold - фото 5
Держатель Satechi Aluminum Vent Magnet Mount Gold - фото 1
Держатель Satechi Aluminum Vent Magnet Mount Gold - фото 2
Держатель Satechi Aluminum Vent Magnet Mount Gold - фото 3
Держатель Satechi Aluminum Vent Magnet Mount Gold - фото 4
Держатель Satechi Aluminum Vent Magnet Mount Gold - фото 5
1 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 227017
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БрендSatechi
Тип товараДержатель автомобильный для планшетов
Вес, кг0.02
Высота, см3
Длина, см13
Материалпластик
Совместимые устройствателефон, смартфон, навигатор
Способ крепленияк воздуховоду
Тип креплениямагнит
Ширина, см7
Автомобильный держатель Satechi Aluminum Vent Magnet Mount для смартфонов. Крепится в воздуховод. Смартфон крепится к держателю при помощи магнитов, металлическая пластика крепится на липкой ленте к смартфону, в сам держатель встроен магнит. Материал пластикметалл.


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