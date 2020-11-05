Системный блок Lenovo Tiny M720q (10T7005WRU)

Компьютер Lenovo ThinkCentre Tiny M720q (артикул 10T7005WRU) – отличная техника для домашнего пользования. Устройство создано на базе 6-ядерного процессора Intel Core i5-8400T с частотой работы до 1700 МГц, что позволяет играть в 3D-игры, а также работать в инженерных 3D- и вычислительных программах. Комплектация включает в себя интегрированную видеокарту Intel GMA HD, а оперативная память объемом 8Gb позволяет работать сразу в нескольких программах и осуществлять даже самые сложные вычислительные процессы. Также компьютер оснащен устройством хранения данных HDD 1Tb - такой объем памяти дает возможность сохранять и обрабатывать большой массив данных, как мультимедиа-файлов, так и рабочих документов. Компьютер Lenovo ThinkCentre Tiny M720q подходит и для учебы и для развлечений.