Системный блок HP 260 G3 DM (4YV63EA#ACB)

Помогает оптимизировать производительность в соответствии с потребностями растущего бизнеса благодаря процессорам Intel Core 7-го поколения, памяти Intel Optane (опция), памяти DDR4 объемом до 32 Гбайт и надежным устройствам хранения, в том числе твердотельным накопителям и жестким дискам. Компактный корпус, гибкие возможности установки и опциональные аксессуары обеспечивают большой выбор вариантов использования — от настольного компьютера общего пользования до обслуживания цифровых вывесок. Доступный по цене настольный бизнес-ПК в компактном корпусе со всеми необходимыми аксессуарами. Он оснащается энергосберегающими процессорами, которые помогают сократить расход электроэнергии.