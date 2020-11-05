Системный блок HP 260 G3 DM (4YV63EA#ACB)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|HP
|Тип товара
|Системный блок
|Блок питания
|65
|Графический контроллер
|Intel HD Graphics 620
|Интерфейсы
|VGA, HDMI, USB 2.0, USB 3.1 Gen1, RJ-45 Network Connector, Последовательный порт (COM), 1x M.2 2230, 1x M.2 2230/2280, аудиовыход, аудиовход
|Клавиатура и мышь
|да
|Количество ядер
|2
|Объем жесткого диска, ГБ
|256
|Оперативная память
|4
|Операционная система
|Windows 10 Pro
|Оптический привод
|нет
|Процессор
|Intel Core i5-7200U
|Связь
|Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), Wi-Fi, Bluetooth
|Тип графического контроллера
|интегрированный
|Тип жесткого диска
|SSD
|Частота процессора
|2,5
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