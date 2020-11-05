Дрель ударная аккумуляторная Metabo SB 18 L 602317500

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Metabo
|Тип товара
|Дрель аккумуляторная
|Питание
|от аккумулятора
|Ударный механизм
|да
|Кол-во ударов
|27000
|Макс. крутящий момент
|50
|Тип патрона
|быстрозажимной
|Мин. диаметр патрона
|1,5
|Макс. диаметр патрона
|13
|Макс. диаметр сверления дерева
|20
|Макс. диаметр сверления бетона
|10
|Макс. диаметр сверления металла
|10
|Гнездо для крепления бит
|нет
|Доп. рукоятка
|нет
|Задний ход
|да
|Импульсный режим
|нет
|Кол-во скоростей работы
|2
|Лампа точечной подсветки
|да
|Ограничитель глубины сверления
|нет
|Фиксация шпинделя
|да
|Электронная регулировка частоты вращения
|да
|В кейсе
|да
|Комплектация
|Дрель, быстрозажимные сверлильные патроны, крючок для ношения на ремне и отделение для насадок, 2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В / 2,0 А*ч), зарядное устройство SC 30, пластиковый кофр
|Магнитный держатель на корпусе
|нет
|Вес, кг
|1,6
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