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Дрель ударная аккумуляторная Metabo SB 18 L 602317500

Артикул: 226503
Дрель ударная аккумуляторная Metabo SB 18 L 602317500
12 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 226503
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БрендMetabo
Тип товараДрель аккумуляторная
Питаниеот аккумулятора
Ударный механизмда
Кол-во ударов27000
Макс. крутящий момент50
Тип патронабыстрозажимной
Мин. диаметр патрона1,5
Макс. диаметр патрона13
Макс. диаметр сверления дерева20
Макс. диаметр сверления бетона10
Макс. диаметр сверления металла10
Гнездо для крепления битнет
Доп. рукоятканет
Задний ходда
Импульсный режимнет
Кол-во скоростей работы2
Лампа точечной подсветкида
Ограничитель глубины сверлениянет
Фиксация шпинделяда
Электронная регулировка частоты вращенияда
В кейседа
КомплектацияДрель, быстрозажимные сверлильные патроны, крючок для ношения на ремне и отделение для насадок, 2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В / 2,0 А*ч), зарядное устройство SC 30, пластиковый кофр
Магнитный держатель на корпусенет
Вес, кг1,6
Аккумуляторный ударный винтоверт Metabo SB 18 L 602317500 снабжен быстрозажимным патроном, что способствует простой смене оснастки. Функция ударного сверления удобна для работы с каменной кладкой. Наличие реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла. Благодаря встроенной подсветке можно работать при плохом освещении или в темное время суток. Для хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей предусмотрен кофр. 


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Теги товара: Двухскоростные.


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