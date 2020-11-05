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Пила тороцовочная Metabo KGS 254 I Plus 0102540200

Артикул: 226489
  • Пила тороцовочная Metabo KGS 254 I Plus 0102540200 - фото 1
  • Пила тороцовочная Metabo KGS 254 I Plus 0102540200 - фото 2
Пила тороцовочная Metabo KGS 254 I Plus 0102540200 - фото 1
Пила тороцовочная Metabo KGS 254 I Plus 0102540200 - фото 2
78 630 руб. 
90 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 226489
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БрендMetabo
Тип товараПила торцовочная
Глубина пропила90 мм
Диаметр диска254 мм
Диаметр посадочного отверстия30 мм
Конструкцияручная
Лазерный маркересть
Мощность1800 Вт
Скорость вращения4650 об/мин
Антивибрационная системанет
Пылесборникесть
Электронная защита от перегрузокнет
Уровень шума95 дБ
Угол наклона46 град.
Тормоз двигателянет
Типторцовочная
Состояние товарановый
Плавная регулировка скоростиесть
Подсветканет
Подключение пылесосаесть
Плавный пускесть
В кейсенет
Питаниеот сети
Количество скоростей работы1
Электронная регулировка частоты вращениянет
Длина, см93
Ширина, см69
Высота, см59
Вес, кг32.5
Торцовочная пила Metabo KGS 254 I Plus 0102540200 предназначена для наклонных, косых и продольных распилов заготовок из древесины, пластмассы и мягких металлов. Продуманный дизайн, удобное расположение органов управления и прорезиненная рукоятка обеспечивают высокий уровень комфорта при работе с инструментом. Система пылеудаления включает в себя две точки пылеотвода для более эффективного удаления стружки и пыли. Мощный бесщеточный двигатель обеспечивает высокую скорость вращения диска для качественного пропила.


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