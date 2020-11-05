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Душевые стойки ESKO снабжены подвижными креплениями FreeMount (оба крепления плавающие) позволяющей заменить старую стойку без дополнительных отверстий в стене. Держатель FightFix обеспечит надежную фиксацию душевой лейки (трещетка) и возможность фиксации лейки под любым углом. Технология Free Rotation (прокручивание шланга в месте соединения с гайкой) исключает перекручивание душевого шланга, а технология Easy Move препятствует изломам шланга. Увеличенная длина шланга (1,6 м) дарит ощущение свободы и не сковывает движения во время принятия душа.

Душевой гарнитур Esko SCS5B - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.