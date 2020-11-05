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Наушники Devia TWS Bluetooth V4 White

Артикул: 225478
  • Наушники Devia TWS Bluetooth V4 White - фото 1
  • Наушники Devia TWS Bluetooth V4 White - фото 2
  • Наушники Devia TWS Bluetooth V4 White - фото 3
Наушники Devia TWS Bluetooth V4 White - фото 1
Наушники Devia TWS Bluetooth V4 White - фото 2
Наушники Devia TWS Bluetooth V4 White - фото 3
4 340 руб. 
6 380 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 225478
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендDevia
Тип товараНаушники
Микрофонесть
Тип беспроводного соединенияBluetooth
Конструкциявкладыши
Система активного шумоподавлениянет
Спортивныенет
Поддержка Apt-Xнет
Цветбелый
Диапазон воспроизводимых частот, Гц20-20000
Беспроводные наушники Devia TWS Bluetooth V4 с новой конструкцией. Динамики наушников специально спроектированы так, чтобы обеспечить минимальные потери звука и наилучшее звучание. Оснащены встроенным пультом. Радиус беспроводной связи 10 м.


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Наушники Devia TWS Bluetooth V4 White - по цене 4340 руб. в Новосибирске. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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