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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Эссенции для лица The Saem Эссенция ампульная восстанавливающая The Saem Active Source All Renew Ampoule 2мл*30

Эссенция ампульная восстанавливающая The Saem Active Source All Renew Ampoule 2мл*30

Артикул: 225438
  • Эссенция ампульная восстанавливающая The Saem Active Source All Renew Ampoule 2мл*30 - фото 1
  • Эссенция ампульная восстанавливающая The Saem Active Source All Renew Ampoule 2мл*30 - фото 2
Эссенция ампульная восстанавливающая The Saem Active Source All Renew Ampoule 2мл*30 - фото 1
Эссенция ампульная восстанавливающая The Saem Active Source All Renew Ampoule 2мл*30 - фото 2
3 830 руб. 
5 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 225438
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БрендThe Saem
Тип товараСыворотки и концентраты для лица
Активные компонентыгиалуроновой кислота
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Active Source All Renew Ampoule
Применениепоместите ампулу на стойку. Аккуратно откройте ампулу, сломав ее горлышко. Оденьте дозатор. Наносите средство на кожу мягкими, массирующими движениями
Страна бренда Южная Корея
Тип коживсе типы
Тип средстваэссенция для лица
Эффект от использованиявосстанавливающий, увлажняющий
Содержит 8-цветочный комплекс 8%, водный раствор низкомолекулярной гиалуроновой кислоты, 13 липосомный комплекс Vita 2% и т.д.Премиумный раствор на основе нектара 8 цветов восстанавливает жизненную силу усталой кожи, обеспечивает интенсивное питание для укрепления эластичности кожи. Гиалуроновая кислота улучшает рельеф кожи, предупреждает и замедляет старение кожи, разглаживает морщины, эффективно увлажняют и защищают кожу. Липосомный витаминный комплекс повышает стабильность и эффективность усвоения ингредиентов кожей, способствует восстановлению яркого, чистого тона кожи.


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