Эмульсия для проблемной кожи Ciracle Anti Blemish Spot Emulsion 30мл

Данная эмульсия обладает приятной текстурой, которая быстро впитывается, не оставляя на коже липкости. Она способствует лечению акне, сокращает локальные воспаления и препятствует появлению новых высыпаний. Кроме того, эмульсия не сушит кожу и не вызывает чувства стянутости. Наоборот, она увлажняет и успокаивает кожу, снимая покраснения и зуд. Эмульсия также нормализует работу сальных желез и помогает сделать кожу чистой и свежей, с гладким рельефом и здоровым ровным тоном.