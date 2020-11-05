Эмульсия для проблемной кожи Ciracle Anti Blemish Spot Emulsion 30мл

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Ciracle
|Тип товара
|Лосьоны и тоники для лица
|Тип средства
|эмульсия для лица
|Пол
|для всех
|Эффект от использования
|увлажняющий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Ciracle Anti Blemish Spot Emulsion
|Применение
|нанести эмульсию тонким слоем на проблемные зоны. Предварительно лицо необходимо очистить и тонизировать
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|30 мл
|Активные компоненты
|салициловая кислота, масло чайного дерева, масло семян подсолнечника, гиалуроновая кислота
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