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Тонер увлажняющий с лошадиным жиром Daily: A Deoproce Horse Oil Moisture Energizing Toner 400ml

Артикул: 225311
Тонер увлажняющий с лошадиным жиром Daily: A Deoproce Horse Oil Moisture Energizing Toner 400ml
390 руб. 
440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 225311
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БрендDeoproce
Тип товараЛосьоны и тоники для лица
Активные компонентылошадиный жир, экстракт молочных протеинов
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Horse Oil Moisture Energizing Toner
Не содержитбез сульфатов
Объем, мл400 Мл
Полдля женщин
Применениепосле очищения кожи тонером, нанесите эмульсию похлопывающими движениями и дайте впитаться
Страна бренда Южная Корея
Тип средстватонер для лица
Эффект от использованияувлажняющий
Средство содержит лошадиный жир и экстаркт молочных протеинов. Эмульсия с лошадиным жиром насыщает питательными элементами сухую кожу, а также увлажняет ее. Делает кожу сияющей даже при сухом типе лица. Лошадиный жир содержит альфа-линолевую кислоту, которая эффективно восстанавливает увядающую и поврежденную кожу, обеспечивает глубокое питание, улучшает тургор и подтянутость. Экстракт молочных протеинов помогает предотвратить сухость лица, обладает смягчающим и увлажняющим действием.


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