Тонер для лица с экстрактом чайного дерева Secret Skin Tea Tree Relax Toner 250мл

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Secret Skin
|Тип товара
|Лосьоны и тоники для лица
|Активные компоненты
|экстракт чайного дерева
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Secret Skin Tea Tree Relax Toner
|Объем, мл
|250 мл
|Пол
|для всех
|Применение
|смочить тонером ватный диск и протереть лицо сразу после умывания
|Страна бренда
|Южная Корея
|Тип средства
|тонер для лица
|Эффект от использования
|очищающий, противовоспалительный, тонизирующий
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