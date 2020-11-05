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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Тоники Тонеры Secret Skin Тонер для лица с экстрактом чайного дерева Secret Skin Tea Tree Relax Toner 250мл

Тонер для лица с экстрактом чайного дерева Secret Skin Tea Tree Relax Toner 250мл

Артикул: 225280
Тонер для лица с экстрактом чайного дерева Secret Skin Tea Tree Relax Toner 250мл
580 руб. 
770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 225280
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БрендSecret Skin
Тип товараЛосьоны и тоники для лица
Активные компонентыэкстракт чайного дерева
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияSecret Skin Tea Tree Relax Toner
Объем, мл250 мл
Полдля всех
Применениесмочить тонером ватный диск и протереть лицо сразу после умывания
Страна бренда Южная Корея
Тип средстватонер для лица
Эффект от использованияочищающий, противовоспалительный, тонизирующий
Тонер с экстрактом чайного дерева уменьшает проявление угревой сыпи, борется с воспаленными прыщами и гнойничками, очищает поры, предупреждает появление шрамов при акне. Средство эффективно очищает и тонизирует кожу, нормализует секрецию сальных желез, очищает и сужает поры.


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