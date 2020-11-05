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Тональная основа Enough Collagen Moisture Foundation #21 100мл

Артикул: 225227
  • Тональная основа Enough Collagen Moisture Foundation #21 100мл - фото 1
  • Тональная основа Enough Collagen Moisture Foundation #21 100мл - фото 2
Тональная основа Enough Collagen Moisture Foundation #21 100мл - фото 1
Тональная основа Enough Collagen Moisture Foundation #21 100мл - фото 2
630 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 225227
В наличии
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БрендEnough
Тип товараМакияж для лица
Тип средстватональная основа
Тип коживсе типы
Тон21
ТонEnough
КоллекцияEnough Collagen Moisture Foundation
Страна бренда Enough
Объем, мл100 мл
Тональный крем на основе коллагена ухаживающие свойства. Крем обладает текстурой средней плотности и демонстрирует среднюю кроющую способность. Крем маскирует мелкие несовершенства кожи, при этом не проваливаясь в неровности рельефа. Средство обладает превосходными техническими характеристиками и без проблем наносится любыми косметическими инструментами. Отлично распределяется, хорошо тушуется и быстро схватывается усаживается, слегка подстраиваясь под собственный оттенок кожи. Выравнивает тон, делая цвет лица однородным. Создаёт атласный финиш. Не требует дополнительной фиксации.


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Самовывоз невозможен
Тональная основа Enough Collagen Moisture Foundation #21 100мл - купить по цене 630 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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