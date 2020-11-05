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Тинт для губ Urban City Real Liptone Tint 1 FUCHSIA PINK 7гр

Артикул: 225202
  • Тинт для губ Urban City Real Liptone Tint 1 FUCHSIA PINK 7гр - фото 1
  • Тинт для губ Urban City Real Liptone Tint 1 FUCHSIA PINK 7гр - фото 2
Тинт для губ Urban City Real Liptone Tint 1 FUCHSIA PINK 7гр - фото 1
Тинт для губ Urban City Real Liptone Tint 1 FUCHSIA PINK 7гр - фото 2
400 руб. 
500 руб. 
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Артикул: 225202
В наличии
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БрендBaviphat
Тип товараМакияж для губ
Тип средстватинт для губ
Эффекттонирующий, смягчающий
Текстуралегкая
Группа оттенковкрасные и розовые
ТонBaviphat 1 FUCHSIA PINK 1 FUCHSIA PINK
КоллекцияBaviphat Urban City Real Liptone Tint
Страна бренда Южная Корея
Идеальный тинт для губ с жизненными, яркими, сочными оттенками. Обладает стойким пигментом.Тинт содержит экстракт граната, сквален, масло шиповника, масло сафлора, масло макадамии. Идеальный тинт для губ с жизненными, яркими, сочными оттенками. Обладает стойким пигментом. Содержит водную формулу для сохранения эластичности и мягкости кожи губ, предотвращает появление сухости кожи губ. Яркий, насыщенный тон в течение длительного времени.


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Самовывоз невозможен
Тинт для губ Urban City Real Liptone Tint 1 FUCHSIA PINK 7гр - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 400 руб., вам надо позвонить по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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