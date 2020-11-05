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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Сыворотки для лица Ciracle Сыворотка точечная для проблемной кожи Ciracle Red Spot Blitz 10мл

Сыворотка точечная для проблемной кожи Ciracle Red Spot Blitz 10мл

Артикул: 225166
Сыворотка точечная для проблемной кожи Ciracle Red Spot Blitz 10мл
840 руб. 
1 120 руб. 

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Артикул: 225166
В наличии
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БрендCiracle
Тип товараСыворотки и концентраты для лица
Тип средствасыворотка для лица
Тип кожипроблемная
Эффект от использованияуспокаивающий, заживдя.зий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияCiracle Red Spot Blitz
Применениепри помощи прилагаемой кисточки-лопатки нанести сыворотку на проблемные участки. Предварительно лицо необходимо очистить и тонизировать
Страна бренда Южная Корея
Активные компонентысалициловая кислота, экстракт центеллы азиатской, экстракт алоэ, экстракт листьев зеленого чая, аллантоин
Red Spot Blitz – это сыворотка для точечного применения от южнокорейского бренда Ciracle, разработанная специально для проблемной кожи. Данная сыворотка имеет уникальную текстуру – жидкий пластырь, который покрывает воспаления. Данная сыворотка-пластырь изолирует и успокаивает очаги гнойных воспалений, нормализует работу сальных желез и возвращает коже гладкость, бархатистость и здоровое сияние, без жирного блеска и высыпаний. Она является удобным и действенным способом сделать кожу чистой и красивой.


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Сыворотка точечная для проблемной кожи Ciracle Red Spot Blitz 10мл - стоимость товара 840 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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