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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Сыворотки для лица Ciracle Сыворотка для сужения пор Ciracle Pore Control Tightening Serum 30мл

Сыворотка для сужения пор Ciracle Pore Control Tightening Serum 30мл

Артикул: 225155
  • Сыворотка для сужения пор Ciracle Pore Control Tightening Serum 30мл - фото 1
  • Сыворотка для сужения пор Ciracle Pore Control Tightening Serum 30мл - фото 2
Сыворотка для сужения пор Ciracle Pore Control Tightening Serum 30мл - фото 1
Сыворотка для сужения пор Ciracle Pore Control Tightening Serum 30мл - фото 2
990 руб. 
1 120 руб. 
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Артикул: 225155
В наличии
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БрендCiracle
Тип товараСыворотки и концентраты для лица
Тип средствасыворотка для лица
Тип кожижирная, чувствительная
Эффект от использованияпоросуживающий, подтягивающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияCiracle Pore Control Tightening Serum
Применениенанести сыворотку на зоны с расширенными порами. Предварительно лицо необходимо очистить и тонизировать
Страна бренда Южная Корея
Не содержитбез сульфатов
Активные компонентыэкстракт ромашки, экстракт гамамелиса, витамин С
Pore Control Tightening Serum – это сыворотка для лица от южнокорейского бренда Ciracle, разработанная специально для кожи с расширенными порами. Данная сыворотка успокаивает и подтягивает кожу, делая ее более гладкой, упругой и эластичной. Она нормализует работу сальных желез и стягивает поры, тем самым выравнивая рельеф кожи и устраняя ее «рыхлость». При регулярном использовании сыворотки поры становятся менее выраженными, и лицо приобретает свежесть и ухоженный вид.


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Сыворотка для сужения пор Ciracle Pore Control Tightening Serum 30мл – стоимость товара 990 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(383)207-84-47 в Новосибирске. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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