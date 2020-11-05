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Данная сыворотка глубоко увлажняет кожу, насыщая ее клетки влагой и полезными веществами. Она способствует укреплению и восстановлению кожи, возвращая ей упругость, эластичность и здоровое сияние. При регулярном использовании этой сыворотки кожа подтягивается и смягчается, разглаживаются кожные заломы, уменьшается глубина мимических морщин и лицо приобретает ухоженный и отдохнувший вид.

Сыворотка Витамин B5 против морщин Ciracle Hydra B5 Source 30мл - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.