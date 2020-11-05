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Средство для умывания Ciracle Anti Blemish Teatree Wash 250мл

Артикул: 225105
  • Средство для умывания Ciracle Anti Blemish Teatree Wash 250мл - фото 1
  • Средство для умывания Ciracle Anti Blemish Teatree Wash 250мл - фото 2
Средство для умывания Ciracle Anti Blemish Teatree Wash 250мл - фото 1
Средство для умывания Ciracle Anti Blemish Teatree Wash 250мл - фото 2
890 руб. 
1 190 руб. 

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Артикул: 225105
В наличии
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БрендCiracle
Тип товараОчищающие средства для лица
Активные компонентымасло чайного дерева
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияCiracle Anti Blemish Teatree Wash
Объем, мл250 мл
Применениенанести средство на ладони или на специальную сеточку, взбить пену и массирующими движениями нанести на кожу лица, особое внимание Т-зоне и проблемным местам, затем смыть теплой водой
Страна бренда Южная Корея
Тип кожижирная, проблемная
Тип средствасредство для умывания
Эффект от использованияочищающий, подсушивющий, поросуживающий, увлажняющий, отбеливающий
Средство для очищения от Ciracle рекомендуется для кожи, склонной к появлению акне. обладает всеми необходимыми свойствами для эффективного ухода. При нанесении на кожу средство растворяет кожный жир, очищает поры, смывает остатки макияжа.


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Средство для умывания Ciracle Anti Blemish Teatree Wash 250мл - купить по цене 890 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске. Доступен самовывоз и доставка.
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