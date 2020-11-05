Крем для проблемной кожи Ciracle Red Spot Cream 30мл

Red Spot Cream – это лечебный крем для проблемной кожи от южнокорейского бренда Ciracle, предназначенный для точечного применения. Данный крем обладает высоким заживляющим и антисептическим действием. Этот крем одобрен дерматологами и отлично подходит как для взрослой проблемной кожи, так и для подростковой. Регулярное использование крема поможет избавиться от кожных несовершенств и вернет лицу гладкость и здоровое сияние, без жирного блеска и воспалений.