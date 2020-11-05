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Главная Парфюмерия и косметика Очищение лица Очищающие средства The Saem Салфетки очищающие The Saem Garden Pleasure Chamomile Cleansing Tissue 100шт

Салфетки очищающие The Saem Garden Pleasure Chamomile Cleansing Tissue 100шт

Артикул: 225079
Салфетки очищающие The Saem Garden Pleasure Chamomile Cleansing Tissue 100шт
470 руб. 
500 руб. 
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Артикул: 225079
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараОчищающие средства для лица
Активные компонентыэкстракт ромашки, витамины, микроэлементы
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Garden Pleasure Chamomile Cleansing Tissue 100 шт
Объем, мл100 шт
Применениеприложить салфетку к глазам или губам, подержать несколько секунд, затем аккуратным движением снять
Страна бренда Южная Корея
Тип кожисухая, чувствительная
Тип средствасалфетки для снятия макияжа
Эффект от использованияочищающий, смягчающий
Высококачественные очищающие салфетки пропитаны натуральной концентрированной эссенцией, содержащей экстракт ромашки, эффективно очищающей и успокаивающей кожу. Мягко устраняют с кожи скопившиеся загрязнения и остатки макияжа, не вызывая раздражения. Восстанавливают оптимальный PH-баланс. Экстракт ромашки, витамины и микроэлементы великолепно тонизируют кожу и смягчают ее, восстанавливая после воздействия внешних факторов окружающей среды. Изготовлены на основе чистейшей воды и обладают антисептическим действием. Держите упаковку закрытой, чтобы избежать испарения влаги с поверхности салфеток.


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Самовывоз невозможен
Салфетки очищающие The Saem Garden Pleasure Chamomile Cleansing Tissue 100шт - данный товар вы можете купить по цене по цене 470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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