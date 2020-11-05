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Пудра ложится на поверхность кожи ровным слоем словно растворяясь в ней. Интенсивное покрытие без эффекта утяжеления макияжа. Кожа блестает и сияет в течени 24 ч. Интенсивно защищает от УФ-излучения. Эффект отсутсвия макияжа, естественнный, свежий вид лица в течении длительного времени. Подходит для любого типа кожи

Пудра компактная The Saem Eco Soul Perfect Cover Pact 21 Light Beige 11гр - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.