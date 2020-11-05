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Главная Парфюмерия и косметика Декоративная косметика Макияж для глаз The Saem Подводка для глаз жидкая The Saem Saemmul Liquid Eyeliner 02. Deep Brown 4,5гр

Подводка для глаз жидкая The Saem Saemmul Liquid Eyeliner 02. Deep Brown 4,5гр

Артикул: 224967
Подводка для глаз жидкая The Saem Saemmul Liquid Eyeliner 02. Deep Brown 4,5гр
370 руб. 
410 руб. 
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Артикул: 224967
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараМакияж для глаз
Тип средстваподводка для глаз
Эффекттонирующий
Текстуражидкая
Группа оттенковкоричневые и бежевые
ТонThe Saem 02 Deep Brown
КоллекцияThe Saem Saemmul Liquid Eyeliner
Страна бренда Южная Корея
Жидкая подводка для глаз создает яркие непрерывные стрелки с глянцевым финишем. Удобный аппликатор с длинной ручкой и тонкой эластичной кистью позволяет контролировать их толщину и равномерное нанесение пигмента. Шелковистая текстура ложится тонким слоем, придавая макияжу естественность, а взгляду выразительность и глубину. Содержит полимеры высокой прочности, образующие на поверхности линии защитную пленку, устойчивую перед потом, себумом и слезами. При этом легко смывается теплой водой без использования дополнительных средств


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Подводка для глаз жидкая The Saem Saemmul Liquid Eyeliner 02. Deep Brown 4,5гр - стоимость товара 370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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