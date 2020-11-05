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Главная Парфюмерия и косметика Очищение лица Пенки для умывания The Saem Пенка увлажняющая очищаюшая с экстрактом зеленого чая The Saem Healing Tea Garden Green Tea Cleansing Foam 150мл

Пенка увлажняющая очищаюшая с экстрактом зеленого чая The Saem Healing Tea Garden Green Tea Cleansing Foam 150мл

Артикул: 224932
Пенка увлажняющая очищаюшая с экстрактом зеленого чая The Saem Healing Tea Garden Green Tea Cleansing Foam 150мл
390 руб. 
530 руб. 

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Артикул: 224932
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БрендThe Saem
Тип товараОчищающие средства для лица
Тип средствапенка для лица
Тип коживсе типы
Возрастной диапазонвзрослый
Эффект от использованияочищающий, увлажняющий
КоллекцияThe Saem Healing Tea Garden Green Tea Cleansing Foam
Применениенанесите пену на влажную кожу лица, массажными движениями. После умойтесь теплой водой
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл150 мл
Не содержитбез спирта, без парабенов, без сульфатов
Активные компонентыэкстракт зеленого чая
Увлажняющая и очищающая пенка с экстрактом зеленого чая создает микро-пену, которая легче проникает в поры, способствуя более тщательному очищению. Улучшает микроциркуляцию кожи, снижает отечность тканей лица, оказывает бактерицидное действие, укрепляет стенки сосудов Удаляет ежедневное загрязнения и макияж (не водостойкий)


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Пенка увлажняющая очищаюшая с экстрактом зеленого чая The Saem Healing Tea Garden Green Tea Cleansing Foam 150мл - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 390 руб., позвонив по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформив покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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