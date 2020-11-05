Пенка для чувствительной кожи Ciracle Mild Bubble Cleanser 100мл

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Ciracle
|Тип товара
|Очищающие средства для лица
|Тип средства
|пенка для лица
|Тип кожи
|чувствительная
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Эффект от использования
|очищающий, тонизирующий, смягчающий
|Коллекция
|Ciracle Mild Bubble Cleanser
|Применение
|вспеньте средство в ладонях, нанесите получившуюся пену на лицо, аккуратно помассируйте и умойтесь
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|100 мл
|Активные компоненты
|витамин Е, экстракт персика, апельсиновое масло, ароматические масла
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