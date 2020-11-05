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Главная Парфюмерия и косметика Очищение лица Пенки для умывания The Saem Пенка для умывания увлажняющая The Saem Urban Eco Harakeke Foam Cleanser 150g

Пенка для умывания увлажняющая The Saem Urban Eco Harakeke Foam Cleanser 150g

Артикул: 224926
  • Пенка для умывания увлажняющая The Saem Urban Eco Harakeke Foam Cleanser 150g - фото 1
  • Пенка для умывания увлажняющая The Saem Urban Eco Harakeke Foam Cleanser 150g - фото 2
Пенка для умывания увлажняющая The Saem Urban Eco Harakeke Foam Cleanser 150g - фото 1
Пенка для умывания увлажняющая The Saem Urban Eco Harakeke Foam Cleanser 150g - фото 2
780 руб. 
1 040 руб. 

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Артикул: 224926
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БрендThe Saem
Тип товараОчищающие средства для лица
Тип средствапенка для лица
Тип коживсе типы
Возрастной диапазонвзрослый
Эффект от использованияматирующий, очищающий
КоллекцияThe Saem Urban Eco Harakeke Foam Cleanser
Применениевзбить в руках густую пену и нанести на кожу лица массирующими движениями, затем смыть теплой водой
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл150 мл
Не содержитбез спирта, без парабенов
Активные компонентыэкстракт мёда мануки, экстракт календулы, экстракт новозеландского льна
Мягкое очищение обеспечивает мелкопузырьковая пена. Лен обладает успокаивающим свойством, пенка не сушит кожу, предотвращает потерю влаги


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Пенка для умывания увлажняющая The Saem Urban Eco Harakeke Foam Cleanser 150g - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 780 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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