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Пенка для умывания Secret Skin Snail+EGF Perfect Foam Cleanser 100мл

Артикул: 224898
  • Пенка для умывания Secret Skin Snail+EGF Perfect Foam Cleanser 100мл - фото 1
  • Пенка для умывания Secret Skin Snail+EGF Perfect Foam Cleanser 100мл - фото 2
  • Пенка для умывания Secret Skin Snail+EGF Perfect Foam Cleanser 100мл - фото 3
Пенка для умывания Secret Skin Snail+EGF Perfect Foam Cleanser 100мл - фото 1
Пенка для умывания Secret Skin Snail+EGF Perfect Foam Cleanser 100мл - фото 2
Пенка для умывания Secret Skin Snail+EGF Perfect Foam Cleanser 100мл - фото 3
440 руб. 
580 руб. 

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Артикул: 224898
В наличии
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БрендSecret Skin
Тип товараОчищающие средства для лица
Тип средствапенка для лица
Тип коживсе типы, жирная, комбинированная, сухая, нормальная, чувствительная
Возрастной диапазонот 25
Эффект от использованияпитающий, очищающий, увлажняющий, отбеливающий
КоллекцияSecret Skin Snail+EGF Perfect Foam Cleanser
Применениевспенивается добавлением небольшого количества воды. Распространяется по влажному лицу массирующими движениями. Смывается
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл100 мл
Не содержитбез спирта
Активные компонентыфильтрат муцина улитки, экстракт корня солодки, экстракт розмарина, экстракт магнолии
Улиточная пенка с эпидермальным фактором роста деликатно освобождает кожу от макияжа и бытовых загрязнений. Очищение сопровождается восстановлением кожного покрова, испытывающего дерматологические проблемы и возрастные изменения. Средство с кремовой консистенцией образует обильную, нежную пену, растворяющую макияж и доставляющую активные ингредиенты в глубь кожи. Пенка увлажняет и питает дерму, регенерирует и омолаживает ткани. Нормализует сальные выделения, устраняет шелушение. Снимает воспаления. Борется с прыщами и угрями. Ускоряет заживление ран и ожогов. Активизирует синтез коллагена. Наделяет кожу упругостью, разглаживает морщинки. Убирает проявления пигментации. Выравнивает тона. Повышает сопротивляемость к ультрафиолету и другим негативным факторам окружающей среды. Освежает.


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Самовывоз невозможен
Пенка для умывания Secret Skin Snail+EGF Perfect Foam Cleanser 100мл - по цене 440 руб. в Новосибирске. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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