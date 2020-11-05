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Пады очищающие The Saem Derma Plan Peeling Toner Pad 130мл

Артикул: 224854
Пады очищающие The Saem Derma Plan Peeling Toner Pad 130мл
1 900 руб. 
2 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 224854
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БрендThe Saem
Тип товараОчищающие средства для лица
Активные компонентыэкстракт эхинацеи, экстракт зеленого чая, экстракт ромашки, экстракт розмарина, экстракт центеллы азиатской, масло ши, аллантоин
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Derma Plan Peeling Toner Pad
Объем, мл130 мл
Применениепротереть лицо сначала рельефной стороной диска, затем гладкой
Страна бренда Южная Корея
Тип коживсе типы
Тип средствапады очищающие
Эффект от использованияочищающий
Диски с одной стороны рельефные, а с другой - гладкие. Рельефная сторона помогает отшелушивать омертвевшие клетки, разрушая между ними кератиновые связи, а гладкая сторона удаляет все загрязнения.


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