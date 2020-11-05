Пады очищающие The Saem Derma Plan Peeling Toner Pad 130мл

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|The Saem
|Тип товара
|Очищающие средства для лица
|Активные компоненты
|экстракт эхинацеи, экстракт зеленого чая, экстракт ромашки, экстракт розмарина, экстракт центеллы азиатской, масло ши, аллантоин
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|The Saem Derma Plan Peeling Toner Pad
|Объем, мл
|130 мл
|Применение
|протереть лицо сначала рельефной стороной диска, затем гладкой
|Страна бренда
|Южная Корея
|Тип кожи
|все типы
|Тип средства
|пады очищающие
|Эффект от использования
|очищающий
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