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Мыло косметического бренда Ciracle отлично справляется с главной своей задачей – удалением сальных выделений и черных точек, а кроме того, обладая бактерицидным, успокаивающим эффектом, лечит воспаления, предупреждает повторное их появление, способствует заживлению кожи, борется с воспалениями.

Мыло для умывания для проблемной кожи Ciracle Blackhead Soap 100гр - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.