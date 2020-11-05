Мист для лица и тела с экстрактом бамбука The Saem Fresh Bamboo Relief Soothing Mist 100мл

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|Бренд
|The Saem
|Тип товара
|Термальная вода
|Тип средства
|мист для лица
|Тип кожи
|все типы
|Эффект от использования
|увлажняющий, осветляющий, матирующий, очищающий, противовоспалительный
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|The Saem Fresh Bamboo Relief Soothing Mist
|Применение
|распылить мист на кожу лица, шеи и области декольте
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|100 мл
|Активные компоненты
|экстракт бамбука, экстракт портулака, экстракт чайного дерева, экстракт цветков гибискуса, экстракт лаванды, экстракт бергамота, экстракт мяты перечной, экстракт фрезии, экстракт ромашки, экстракт розмарина, экстракт грушанки
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