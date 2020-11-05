Маска-патч для губ с коллагеном SOS Essence Lip Patch 80гр

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|Бренд
|Berrisom
|Тип товара
|Средства для ухода за губами
|Тип средства
|патчи для губ
|Тип кожи
|все типы кожи
|Эффект от использования
|увлажняющий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Berrisom SOS Essence Lip Patch
|Применение
|достаньте патч из упаковки при помощи лопаточки и приложите к губам. Оставьте на 10-20 минут, остатки эссенции вмассируйте в кожу
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|30 шт.
|Активные компоненты
|пептиды, гиалуроновая кислота, коллаген, экстракт центеллы азиатской, экстракт граната, экстракт малины, экстракт персика, экстракт аллантоина, экстракт меда, экстракт масла семечек жожоба, экстракт алоэ вера
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