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Альгинатная маска с жемчужной пудрой оказывает на кожу интенсивное осветляющее и антивозрастное действие. Pearl Modeling Mask увлажняет, выравнивает, питает и матирует кожу, придавая ей здоровое сияние и ухоженный вид.

Маска альгинатная с экстрактом жемчуга (пакет) Anskin Pearl Modeling Mask, Refill 1кг - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.