Маска альгинатная с коллагеном (банка) Anskin Collagen Modeling Mask, container 240гр

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Anskin
|Тип товара
|Маски и патчи для лица
|Тип средства
|альгинатная маска
|Тип кожи
|зрелая
|Эффект от использования
|увлажняющий, укрепляющий, выравнивающий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Anskin Collagen Modeling Mask
|Применение
|перед нанесением маски рекомендуется тщательно очистить кожу от макияжа и загрязнений и обработать ее сывороткой, эссенцией, тонером или другим активным ухаживающим средством. Смешайте в неметаллической чашке 10 частей порошка и 8 частей воды, получив однородную массу. Нанесите маску на лицо, оставив открытой область ноздрей и век. Через 20-25 минут снимите затвердевшую маску одним пластом, потянув ее за нижний край вверх.
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|240 г
|Активные компоненты
|гидролизованный морской коллаген, гиалуроновая кислота
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