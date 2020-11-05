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Главная Парфюмерия и косметика Уход за телом Кремы для тела The Saem Крем для тела с экстрактом меда Манука The Saem Care Plus Manuka Honey Cream 100мл

Крем для тела с экстрактом меда Манука The Saem Care Plus Manuka Honey Cream 100мл

Артикул: 224463
Крем для тела с экстрактом меда Манука The Saem Care Plus Manuka Honey Cream 100мл
760 руб. 
1 020 руб. 

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Артикул: 224463
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараКремы и гели для тела
Тип средствакрем для тела
Полдля всех
Эффект от использованияувлажняющий, питающий, разглаживающий, осветляющий
КоллекцияThe Saem Care Plus Manuka Honey Cream 100 мл
Применениепосле душа и ванны нанести на кожу мягкими, массирующими движениями
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл100 мл
Активные компонентыпрополис, экстракт меда манука
Питательный крем для интенсивного увлажнения, насыщения кожи минеральными веществами и придания коже здорового сияния. Содержит биологически активную добавку новозеландский мед манука 5,000мг. Находящийся в составе прополис и экстракт меда обладают бактерицидным, антитоксическим, противовоспалительным, противомикозным, обезболивающим и стимулирующим действием. Способствует заживлению и регенерации тканей. Усиливает способность рогового слоя кожи удерживать влагу, снижает шероховатость и сухость кожи, восстанавливает микрорельеф. Повышает эластичность и упругость кожи, придает коже бархатистость, улучшает цвет лица.


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Крем для тела с экстрактом меда Манука The Saem Care Plus Manuka Honey Cream 100мл - этот товар вы можете купить по цене 760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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