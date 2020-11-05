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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Кремы для лица Secret Skin Крем для лица с экстрактом улитки Snail+EGF Perfect Face Cream 50гр

Крем для лица с экстрактом улитки Snail+EGF Perfect Face Cream 50гр

Артикул: 224400
  • Крем для лица с экстрактом улитки Snail+EGF Perfect Face Cream 50гр - фото 1
  • Крем для лица с экстрактом улитки Snail+EGF Perfect Face Cream 50гр - фото 2
Крем для лица с экстрактом улитки Snail+EGF Perfect Face Cream 50гр - фото 1
Крем для лица с экстрактом улитки Snail+EGF Perfect Face Cream 50гр - фото 2
520 руб. 
690 руб. 

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Артикул: 224400
В наличии
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БрендSecret Skin
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствакрем для лица
Тип кожисухая, зрелая, проблемная, чувствительная
Эффект от использованияпротивовоспалительный, восстанавливающий, выравнивающий, защитный, лифтинг, осветляющий, питательный, тонизирующий, антивозрастной, смягчающий, противовоспалительный, увлажняющий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияSecret Skin Snail+EGF Perfect Face Cream
Применениенаберите немного крема кончиками пальцев и равномерно распределите по лицу мягкими круговыми движениями. Средство должно полностью впитаться. Крем можно использовать дважды в день во время ухаживающих процедур.
Страна бренда Южная Корея
Не содержитбез парабенов, без сульфатов
Активные компонентыслизь улитки, фактор роста EGF, соль гиалуроновой кислоты, комплекс целебных растений, витамин E
Разглаживающий крем для лица со слизью улитки и фактором роста. Он питает и смягчает кожу, разглаживает её, увлажняет, насыщает ценными ингредиентами, избавляет от шелушения и дискомфорта.


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Крем для лица с экстрактом улитки Snail+EGF Perfect Face Cream 50гр - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 520 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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