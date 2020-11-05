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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Кремы для лица Deoproce Крем для лица осветляющий антивозрастной с муцином улитки Deoproce Magic White Cream Snail 40мл

Крем для лица осветляющий антивозрастной с муцином улитки Deoproce Magic White Cream Snail 40мл

Артикул: 224368
  • Крем для лица осветляющий антивозрастной с муцином улитки Deoproce Magic White Cream Snail 40мл - фото 1
  • Крем для лица осветляющий антивозрастной с муцином улитки Deoproce Magic White Cream Snail 40мл - фото 2
Крем для лица осветляющий антивозрастной с муцином улитки Deoproce Magic White Cream Snail 40мл - фото 1
Крем для лица осветляющий антивозрастной с муцином улитки Deoproce Magic White Cream Snail 40мл - фото 2
570 руб. 
760 руб. 

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Артикул: 224368
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БрендDeoproce
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствакрем для лица
Тип коживозрастная
Эффект от использованияосветляющий, восстанавливающий, разглаживающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Magic White Cream Snail
Применениеравномерно нанесите крем на кожу лица и шеи мягкими массажными движениями, затем приступайте к нанесению макияжа
Страна бренда Южная Корея
Активные компонентыфильтратом слизи улитки
Восстанавливающий осветляющий крем с фильтратом слизи улитки способствует разглаживанию морщин, защищает кожу от обезвоживания, быстро впитывается и обладает осветляющим эффектом. Регулярное использование крема подарит коже молодость, эластичность, красивый и здоровый цвет лица. Подходит для любого типа кожи, не вызывает аллергии и раздражения.


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Крем для лица осветляющий антивозрастной с муцином улитки Deoproce Magic White Cream Snail 40мл – стоимость товара 570 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(383)207-84-47 в Новосибирске. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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