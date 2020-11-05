8(383)207-84-47
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Кремы для лица Deoproce Крем для лица и тела с улиточным экстрактом Deoproce Natural Skin Snail Nourishing Cream 100гр

Крем для лица и тела с улиточным экстрактом Deoproce Natural Skin Snail Nourishing Cream 100гр

Артикул: 224354
  • Крем для лица и тела с улиточным экстрактом Deoproce Natural Skin Snail Nourishing Cream 100гр - фото 1
  • Крем для лица и тела с улиточным экстрактом Deoproce Natural Skin Snail Nourishing Cream 100гр - фото 2
Крем для лица и тела с улиточным экстрактом Deoproce Natural Skin Snail Nourishing Cream 100гр - фото 1
Крем для лица и тела с улиточным экстрактом Deoproce Natural Skin Snail Nourishing Cream 100гр - фото 2
370 руб. 
410 руб. 
Купить
Артикул: 224354
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендDeoproce
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствакрем для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияпитательный, смягчающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Natural Skin Snail Nourishing Cream
Применениенанести на сухую очищенную кожу, втереть массирующими движениями
Страна бренда Южная Корея
Не содержитбез сульфатов
Активные компонентымуцин улитки
Питательный крем для лица и тела на основе улитки, нежная текстура питает кожу, придаст приятное ощущение увлажненности, комфорта и свежести, оказывает на кожу регенерирующее действие. Наполняет клетки влагой, смягчает, укрепляет и обогащает кожу питательными элементами. Способствует выравниванию тона и делает лицо более свежим, помогая справиться с воспалительными процессами.


Смотрите также: Гели для лица, Кремы для лица, Лосьоны Эмульсии, Маски для лица, Наборы для ухода за лицом, Солнцезащитные средства, Спреи для лица, Средства для проблемной кожи, Средства для ухода за губами, Сыворотки для лица, Тоники Тонеры, Эссенции для лица, Цикапласт крем, Улиточные кремы Корея, Кремы с улиткой Корея, Кремы от пигментных пятен Корея, Кремы с лошадиным жиром Корея, Белорусские кремы для лица, Кремы ласточкино гнездо Корея, Корейские антивозрастные кремы, Кремы с ретинолом для лица, Гиалуроновая кислота для лица Корея.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Крем для лица и тела с улиточным экстрактом Deoproce Natural Skin Snail Nourishing Cream 100гр - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 370 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Новосибирске

8 (383) 207-84-47

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...