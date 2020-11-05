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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Кремы для лица Deoproce Крем для лица и тела питательный с экстрактом жемчуга Deoproce Natural Skin Pearl Nourishing Cream 100гр

Крем для лица и тела питательный с экстрактом жемчуга Deoproce Natural Skin Pearl Nourishing Cream 100гр

Артикул: 224352
  • Крем для лица и тела питательный с экстрактом жемчуга Deoproce Natural Skin Pearl Nourishing Cream 100гр - фото 1
  • Крем для лица и тела питательный с экстрактом жемчуга Deoproce Natural Skin Pearl Nourishing Cream 100гр - фото 2
  • Крем для лица и тела питательный с экстрактом жемчуга Deoproce Natural Skin Pearl Nourishing Cream 100гр - фото 3
  • Крем для лица и тела питательный с экстрактом жемчуга Deoproce Natural Skin Pearl Nourishing Cream 100гр - фото 4
Крем для лица и тела питательный с экстрактом жемчуга Deoproce Natural Skin Pearl Nourishing Cream 100гр - фото 1
Крем для лица и тела питательный с экстрактом жемчуга Deoproce Natural Skin Pearl Nourishing Cream 100гр - фото 2
Крем для лица и тела питательный с экстрактом жемчуга Deoproce Natural Skin Pearl Nourishing Cream 100гр - фото 3
Крем для лица и тела питательный с экстрактом жемчуга Deoproce Natural Skin Pearl Nourishing Cream 100гр - фото 4
390 руб. 
520 руб. 

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Артикул: 224352
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствакрем для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияпитательный, увлажняющий, разглаживающий, регенерирующий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Natural Skin Pearl Nourishing Cream
Применениенанести крем на сухую кожу, легкими движениями втереть до полного впитывания
Страна бренда Южная Корея
Не содержитбез сульфатов
Активные компонентыэкстракт жемчуга
Питательный крем для лица и тела с экстрактом жемчуга. Нежная, бархатистая текстура крема увлажняет и питает, оставляя на коже приятный аромат. Крем основан на экстракте жемчуга, который способствует повышению упругости и эластичности кожи, имеет регенерирующее действие, разглаживает мелкие морщинки, улучшает цвет лица.


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Самовывоз невозможен
Крем для лица и тела питательный с экстрактом жемчуга Deoproce Natural Skin Pearl Nourishing Cream 100гр - стоимость товара 390 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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