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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Кремы для лица Secret Skin Крем для лица гиалуроновый Secret Skin Hyaluron Water Bomb Micro Peel Cream 70гр

Крем для лица гиалуроновый Secret Skin Hyaluron Water Bomb Micro Peel Cream 70гр

Артикул: 224340
  • Крем для лица гиалуроновый Secret Skin Hyaluron Water Bomb Micro Peel Cream 70гр - фото 1
  • Крем для лица гиалуроновый Secret Skin Hyaluron Water Bomb Micro Peel Cream 70гр - фото 2
Крем для лица гиалуроновый Secret Skin Hyaluron Water Bomb Micro Peel Cream 70гр - фото 1
Крем для лица гиалуроновый Secret Skin Hyaluron Water Bomb Micro Peel Cream 70гр - фото 2
460 руб. 
620 руб. 

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Артикул: 224340
В наличии
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БрендSecret Skin
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствакрем для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияувлажняющий, отбеливающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияSecret Skin Hyaluron Water Bomb Micro Peel Cream
Применениенанести крем на очищенную кожу лица и равномерно распределить легкими массажными движениями
Страна бренда Южная Корея
Не содержитбез парабенов, без сульфатов
Активные компонентыниацинамид, аденозин
Гиалуроновый крем обеспечивает продолжительное увлажнение, улучшает микроциркуляцию, делает кожу гладкой и упругой. Ниацинамид и аденозин, входящие в состав крема, отбеливают кожу и помогают бороться с морщинами. Крем обладает выраженными увлажняющими свойствами и создан специально для ежедневного ухода за вашей кожей


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Крем для лица гиалуроновый Secret Skin Hyaluron Water Bomb Micro Peel Cream 70гр - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 460 руб., позвонив по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформив покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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