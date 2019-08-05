Крем восстанавливающий с муцином улитки Deoproce Snail Recovery Cream 100гр

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Deoproce
|Тип товара
|Кремы и гели для лица
|Тип средства
|крем для лица
|Тип кожи
|все типы
|Эффект от использования
|восстанавливающий, отбеливающий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Deoproce Snail Recovery Cream
|Применение
|равномерно нанесите крем на кожу лица и шеи мягкими массажными движениями, затем приступайте к нанесению макияжа
|Страна бренда
|Южная Корея
|Не содержит
|без сульфатов
|Активные компоненты
|экстракт секреции улитки, аденозин, экстракт японской айвы, экстракт листьев камелии китайской, масло дерева Ши
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05.08.2019
Просто отличный крем для зрелой кожи мне он подошел на 100 очень хорошо увлажняет и эффект очевиден. Кожа увлажнённая, приятная консистенция, ложится очень хорошо,создавая защитную плёночку. Это уже третья баночка, брала маме-она в восторге. Кожа комбинированная. 55+
Недостатки:
Нет