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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Кремы для лица Deoproce Крем восстанавливающий с муцином улитки Deoproce Snail Recovery Cream 100гр

Крем восстанавливающий с муцином улитки Deoproce Snail Recovery Cream 100гр

(1)
Артикул: 224304
Крем восстанавливающий с муцином улитки Deoproce Snail Recovery Cream 100гр
1 380 руб. 
1 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 224304
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БрендDeoproce
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствакрем для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованиявосстанавливающий, отбеливающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Snail Recovery Cream
Применениеравномерно нанесите крем на кожу лица и шеи мягкими массажными движениями, затем приступайте к нанесению макияжа
Страна бренда Южная Корея
Не содержитбез сульфатов
Активные компонентыэкстракт секреции улитки, аденозин, экстракт японской айвы, экстракт листьев камелии китайской, масло дерева Ши
Восстанавливающий крем с содержанием фильтрата слизи улитки. Крем способствует разглаживанию морщин, защищает кожу от обезвоживания, быстро впитывается и обладает отбеливающим эффектом. Регулярное использование крема подарит коже молодость, эластичность, красивый и здоровый цвет лица.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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05.08.2019
Достоинства:
Просто отличный крем для зрелой кожи мне он подошел на 100 очень хорошо увлажняет и эффект очевиден. Кожа увлажнённая, приятная консистенция, ложится очень хорошо,создавая защитную плёночку. Это уже третья баночка, брала маме-она в восторге. Кожа комбинированная. 55+

Недостатки:
Нет

Самовывоз невозможен
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